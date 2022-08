Pozzo: “Ammiro Berlusconi e Galliani, porteranno migliorìe in Serie A”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il proprietario dell'Udinese e del Watford Giampaolo Pozzo il quale su Berlusconi e Galliani si è così espresso: "B erlusconi prese il Milan due mesi prima che io prendessi l’Udinese. Abbiamo battagliato, contro e insieme. Ma ho sempre ammirato lui e Galliani. Sono capaci e danno un contributo al miglioramento del sistema". Questo il pensiero in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il proprietario dell'Udinese e del Watford Giampaolo Pozzo su Berlusconi e Galliani al Monza in Serie A.

Sulle pagine del Corriere della Sera ha fatto un po' il punto della situazione sulle big della Serie A il noto giornalista Mario Sconcerti. Ecco le sue parole: “È un calcio provvisorio che da buon mestierante propaganda sé stesso con amicizia reciproca, ma dal lato tecnico non è ancora affidabile. Giudicare oggi sarebbe come valutare un romanzo dal prologo . Detto questo qualcosa si può aggiungere, se si esce fuori dalle religioni. C’è nel Milan una diversità di messaggio quasi unica , costruisce strada facendo e parte già da un sentimento che sa esprimersi”.

“Il Milan oggi è lo stesso contro ogni avversario. L’altra sorpresa è la Roma. Si sta rinforzando a costo zero. Non ha pagato Dybala né Matic, non pagherà Wijnaldum e Belotti, ma si scoprirà molto più squadra della stagione scorsa. Quanto alla Juve non è importante la sconfitta con il Real, è indicativa la differenza di peso vista in campo fra le due squadre. Infine l’Inter: è una nave di lusso con qualche falla nello scafo”. Queste le parole sulle pagine del Corriere della Sera dove ha fatto un po' il punto della situazione sulle big della Serie A il noto giornalista Mario Sconcerti.