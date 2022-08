Mercato Milan / Dopo De Ketelaere, un’altra follia: gira una news da brividi

Charles De Ketelaere è il secondo grande colpo di mercato del Milan , ma le ultime news continuano a riferire di altri possibili colpi in entrata per i rossoneri. E, in alcuni casi, anche abbastanza grossi. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare in questo senso, con l'obiettivo di rinforzare ulteriormente praticamente ogni reparto della squadra.

Centrocampo e difesa hanno senza dubbio la priorità assoluta nei pensieri e nelle strategie di calciomercato del Milan. Ma, come spesso vi abbiamo raccontato, non possiamo escludere a priori anche un altro colpo di grandissimo spessore per la trequarti. Soprattutto poi se qualcuno dovesse essere ceduto, come ad esempio Alexis Saelemaekers che ha sempre parecchio mercato. In tal caso, un nome caldo potrebbe essere sempre quello di Hakim Ziyech. Il trequartista del Chelsea verrebbe di corsa a Milano, gradisce moltissimo la destinazione rossonera e i Blues potrebbero lasciarlo partire ad un prezzo abbordabile. Ma, oltre a Ziyech, ci sarebbe anche un'altra clamorosa suggestione per il mercato del Milan <<<