Pozzecco: “Sono convinto che con Leao riusciremo a ribaltare il risultato”

Ieri sera il Milan ha perso l'andata della semifinale di Champions League contro l' Inter . Un 2-0 maturato nei primi minuti del match, che consente ai nerazzurri di guardare con ottimismo al match di ritorno, ma lascia uno spiraglio di speranza per i rossoneri. In occasione de Il Foglio a San Siro, Gianmarco Pozzecco , commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, è stato intervistato sull'esito della gara di San Siro.

Le parole di Pozzecco: "Ho conosciuto mister Pioli per la prima volta in traghetto ed è stato molto carino. Pioli is on fire è la cosa che invidio di più nella vita, piacerebbe anche a me un coro del genere. Al di là degli scherzi, fa capire che tipo di allenatore sia Pioli e che affetto abbiano i suoi giocatori nei suoi confronti. Penso che il lato umano sia indispensabile".