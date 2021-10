Porto-Milan | i convocati di Pioli: torna Bakayoko, out Mirante

Ecco l'elenco dei convocati di Stefano Pioli in vista del match di domani sera contro il Porto, terza giornata di Serie A

Domani sera il Milan affronterà la terza giornata di Champions League giocando allo Stadio Do Dragao contro il Porto di Sergio Conceição.

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito internet, acmilan.com, il Milan ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani. Nell'elenco di Stefano Pioli non compare ancora Antonio Mirante, ma torna Bakayoko. In attacco, dopo i 15 minuti giocati contro l'Hellas Verona, c'è Zlatan Ibrahimovic che però partirà dalla panchina.