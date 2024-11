Oggi Pontedera-Milan Futuro: come arrivano le squadre a questo match

Torna in campo il Milan Futuro. Alle 17:30 la squadra di Bonera farà visita al Pontedera, nel match valido per la 13a giornata di Serie C

Lorenzo Focolari Redattore 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 12:24)

Oggi torna in campo il Milan Futuro. Alle 17:30 la squadra di Mister Bonera farà visita al Pontedera, nel match valido per la 13a giornata di Serie C (girone B). Grazie al sito ufficiale del Milan, andiamo a vedere come arrivano le due squadre a questa sfida.

"QUI MILAN FUTURO

L'obiettivo dei rossoneri è chiaro: reagire immediatamente al secondo ko casalingo di fila dopo la bella parentesi di Perugia, occasioni mancate per errori commessi da non ripetere. Anche col Pineto la squadra di Mister Bonera ha terminato la gara sotto di un uomo, nonostante lo 0-2 fosse ormai omologato, però ridurre i cartellini rossi deve essere necessario. Così com'è lampante uno dei difetti da correggere, ovvero il numero dei gol segnati: da aumentare in fretta per aumentare le chance di vittoria; un aspetto legato non alla produzione offensiva, anzi le azioni pericolose create sono spesso tante, ma alla cattiveria e alla precisione sottoporta. Assente Coubis per squalifica, si dovrà cominciare a fare attenzione da dietro per costruire una prestazione solida.

QUI PONTEDERA

Il Pontedera è a +2 rispetto al Milan in graduatoria pur avendo perso più volte e concesso più gol, per adesso condivide la zona bassa e di recente ha interrotto la propria risalita dopo l'1-0 al Gubbio. Buono comunque il pareggio con la Virtus Entella (1-1), mentre la sconfitta in casa del Pescara capolista (1-2) di pochi giorni fa è arrivata solo nel recupero. All'inizio di ottobre, in panchina, Menichini ha preso il posto di Agostini e ha iniziato a schierare la formazione con il 3-5-2, senza praticamente mai cambiare l'undici di partenza: Tantalocchi; Cerretti, Gagliardi/Espeche, Guidi; Perretta/Ambrosini, Sala, Ladinetti, Pietra, Pretato; Ianesi, Corona. Proprio l'attacco è il reparto da tenere in particolare osservazione". (acmilan.com)