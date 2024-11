MOVIOLA | Monza-Milan: gli episodi più controversi della gara

Minuto 7 - Il Monza passa in vantaggio con il gol di Dany Mota, ma subito dopo la rete l'arbitro Feliciani fischia l'annullamento. Il direttore di gara infatti ha punito un contatto tra Bondo ed Hernandez avvenuto precedentemente nell'azione. Milan graziato in questo caso.

Secondo tempo

Minuto 55 - Espulso Thiago Leal, tattico di Fonseca. Il collaboratore del tecnico rossonero voleva un cartellino per Pablo Marì, autore di un fallo duro su Pulisic. L'intervento era effettivamente da sanzionare, ma il giallo non è arrivato. In compenso il rosso per Leal sì.