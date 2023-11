Ancora Pongracic: “Siamo focalizzati sulla salvezza, D’Aversa è…”

In conferenza stampa poco fa ha parlato il difensore del LecceMarin Pongracic che ha detto: “Posso promettere che daremo il massimo, poi vedremo cosa otterremo. Abbiamo imparato dagli errori per migliorare, speriamo di dare una soddisfazione ai tifosi. Il mio unico obiettivo è la salvezza a Lecce, poi parleremo delle individualità, di cosa si può raggiungere. Per ora bisogna migliorare come squadra”.