Clamoroso, gira una pazza voce di calciomercato: “Il Milan pensa a…”

Quando si parla di calciomercato, sorprese impreviste e colpi di scena inaspettati possono essere sempre dietro l'angolo e il Milan ne sa qualcosa. Essendo un tema molto fluido e soggetto anche a cambiamenti e ribaltoni improvvisi, il mercato è sempre imprevedibile e per questo bisogna fare sempre molta attenzione a ogni indiscrezione e voce che circola. Fatta questa doverosa premessa, c'è una notizia che sta rimbalzando in queste ore in ambiente Milan e che - se confermata - avrebbe veramente del clamoroso. Con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada alla ricerca di rinforzi già in vista del calciomercato di gennaio, sarebbe spuntata infatti una nuova suggestione completamente a sorpresa per l'attacco del Milan <<<