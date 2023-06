Ponciroli: “Solo Loftus-Cheek non basta. Pulisic fa al caso del Milan”

Fabrizio Ponciroli ha commentato il mercato del Milan, vicino ad acquistare Loftus-Cheek e interessato a Pulisic

Redazione Il Milanista

Il Milanè consapevole di dover intervenire nel corso del mercato estivo per costruire una squadra forte, che possa lottare per alti livelli. Dopo Marco Sportiello, il club rossonero è pronto a chiudere anche per altri rinforzi. Proprio del mercato dei Diavoli ha parlato Fabrizio Ponciroli ai microfoni di TMW.

Sull’acquisto di Loftus-Cheek: “Loftus-Cheek ha un gran fisico e in Serie A si farà sentire, anche se non mi fa impazzire. Capisco che a livello fisico può darti tantissimo, questo serviva al Milan. Partito Tonali è ovvio che devi fare qualcosa, Loftus-Cheek non basta ma almeno è un inizio”.

Su Pulisic: “Pulisic invece lo vedo bene, con la sua velocità può fare benissimo in Serie A e al Milan la sua qualità fa comodo, ha 8-10 gol nelle gambe e i rossoneri ne hanno bisogno. Su Loftus-Cheek i punti interrogativi sono legati anche alle sue condizioni fisiche. Ha avuto tanti problemi in passato, quel che è certo è che il Milan non può permettersi di acquistare un giocatore con problemi fisici”.