Pobega: “Devo ascoltare Pioli, solo così potrò crescere ancora”

"Ho fatto tutta la preparazione estiva con il Milan, sono andato in panchina alla prima giornata, però mi serviva un altro passaggio per crescere ulteriormente. Ho avuto la fortuna di andare a Torino, ho trovato un bell'ambiente e un allenatore che mi ha dato fiducia. Torno qui dopo una stagione in cui mi sono consolidato. Nazionale? Per me è sempre un piacere e un onore andare in Nazionale. L'esordio contro la Germania è stato una grande emozione, non è facile spiegarla. La Nazionale è sempre la Nazionale. Ho degli obiettivi e spero di raggiungerli anche con la maglia azzurra".

"Prima di andare in prestito al Torino, avevo parlato con Pioli. Mi ha confidato che secondo lui era la scelta giusta, sarei andato in un ambiente in cui sarei potuto crescere. Il mister ci teneva a dirmi di lavorare per tornare poi qui al Milan. Sono sicuro che se lo ascolterò e seguirò le sue indicazioni crescerò ancora tanto perchè ha già dimostrato di essere un ottimo allenatore. Ho solo da imparare. Obiettivi? Il mio obiettivo è quello di crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista. Ovviamente, come gruppo, vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Io ho ben chiaro quello che voglio, per scaramanzia me lo tengo per me, ma lavorerò duro per cercare di raggiungere questi obiettivi".