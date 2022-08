News Milan, mercato: doccia ghiacciata, i tifosi adesso tremano

Non sarà semplice capire le mosse di Maldini da qui al termine del mercato. L'unica cosa che appare certa è che le novità non sono ancora finite. Sia in entrata che in uscita, potrebbe succedere molto altro ed è per questo che ci si aspettano dei movimenti molto interessanti alcuni dei quali davvero a sorpresa. In questo senso, però, grossa attenzione andrà fatta anche per quel che concerne le cessioni su cui sono arrivate due notizie davvero molto pesanti.