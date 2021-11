Pobega resterà al Torino ma solo ad una condizione

Il futuro di Tommaso Pobega è appeso ad un filo. Il giovane mediano ex Spezia potrebbe restare al Torino.

Fresco di convocazione in Nazionale maggiore agli ordini del commissario tecnico Roberto Mancini, Tommaso Pobega ha il futuro appeso ad un filo . Di proprietà del Milan ma in prestito al Torino, il giovane centrocampista ha il futuro in bilico.

“Milan, lascialo al Toro”. E' questo il titolo del quotidiano torinese Tuttosport in merito al possibile addio di Tommaso Pobega al Torino. Il giocatore ex Spezia potrebbe rimanere in granata anche il prossimo anno, ma solo ad una condizione. Tommaso Pobega vorrebbe rimanere al Torino fino al 2023 per crescere ulteriormente sotto la guida di Ivan Juric. Alla fine sarà il Milan a dover prendere la decisione finale alla fine del campionato in corso.

I rossoneri ci hanno giocato contro la scorsa stagione e ne sono rimasti estasiati. Soprattutto Paolo Maldini. Stiamo parlando di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha affrontato i rossoneri per ben due volte con il Lille in Europa League durante la scorsa stagione e ora Paolo Maldini lo ha puntato per rafforzare la mediana rossonera. La società di via Aldo Rossi è in pressing sul giocatore ex Bayern Monaco. Renato Sanches potrebbe arrivare sia con il rinnovo di Franck Kessie, sia con la cessione del mediano ivoriano. Renato Sanches in e Pobega out definitivamente? E' questa la nuova idea di Paolo Maldini per la prossima stagione. Staremo a vedere cosa succederà da qui a giugno.