News Milan – Arriva una grandissima notizia: “C’è la data della firma”

Dopo gli impegni della nazionale italiana, riprenderà oggi il lavoro di Stefano Pioli e del Milan in preparazione alla sfida contro la Fiorentina, in programma sabato 20 novembre alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e valido per la 13ª giornata del campionato di serie A.

Durante la sosta si sta parlando tantissimo di mercato, sia in ottica gennaio che in proiezione estiva. I nomi accostati al club di via Aldo Rossi, sono tantissimi e pare chiara la volontà di intervenire pesantemente già nella finestra invernale. Il possibile tricolore ha ingolosito i vertici del club rossonero, che vuole operare in maniera importante. Non solo attraverso gli acquisti, ma anche tramite i rinnovi. Proprio in queste ore è arrivata la notizia con annessa data, per la prossima firma in rossonero<<<