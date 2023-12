“Quando ero piccolo non mi passavano la palla”: il maestro insegna!

L'ex calciatore rossonero Andrea Pirlo ha parlato delle aspettative riposte su di lui. Ecco tutte le sue parole...

In esclusiva a Radio TV Serie A ha parlato Andrea Pirlo che ha detto: “Quando uscirono i primi articoli su di me iniziarono a nascere le prime gelosie da parte dei ragazzi del mio paese. I compagni di squadra cercavano di isolarmi non passandomi il pallone, probabilmente per farsi vedere”.

Ancora le sue parole — “La mia svolta l’ho avuta quando una domenica, sconfortato da queste situazioni ricorrenti, decisi di andare a prendermi il pallone e di iniziare a giocare da solo, allora giocavo negli allievi del Brescia. Ai genitori sconsiglio di andare a vedere i propri figli giocare. Si creano sempre delle situazioni spiacevoli in tribuna perché molti genitori sperano di avere un fuoriclasse come figlio, ma spesso non è così e si rischia in questo modo di far perdere la poesia per il gioco e il divertimento che ne dovrebbe derivare".

