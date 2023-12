Pirlo conclude: “Alla Juve mi sono preso delle belle rivincite…”

In esclusiva a Radio TV Serie A ha parlato Andrea Pirlo che sull'addio al Milan ha detto: “L'approdo alla Juve è stata una rivincita per me. Avevo una grande voglia di dimostrare a tutti che ero ancora un giocatore forte e in grado di giocare ancora ad alto livello e con la Juve ho vinto 4 campionati e siamo arrivati in una finale di Champions”.