Pirlo denuncia: “Il movimento italiano è l’unico dove i giovani non…”

L'ex calciatore rossonero Andrea Pirlo ha parlato delle aspettative riposte su di lui. Ecco tutte le sue parole...

In esclusiva a Radio TV Serie A ha parlato Andrea Pirlo che ha detto: “I giocatori bravi li vedi subito, chi esordisce prima, chi dopo, ognuno ha i propri tempi e questi tempi vanno rispettati. Ognuno deve fare le proprie esperienze. C’è chi parte da giovane e diventa da subito protagonista come è stato per Donnarumma”.

Ancora le sue parole — “Adesso non è facile perché il calcio è cambiato e non si hanno sempre le possibilità per iniziare da giovanissimo in prima squadra, ma chi è bravo è giusto che trovi spazio. Il movimento calcistico italiano è uno dei pochi dove non si riesce a dare fiducia fin da subito ai ragazzi, all’estero è tutto diverso, chi merita di giocare gioca, a prescindere dall’età".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.