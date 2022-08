Pioli: “Sfida di stasera difficile, al Milan sono tutti titolari”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato nel prepartita di Atalanta vs Milan. Ecco le sue parole in zona mista

In esclusiva a Dazn ha parlato Pioli che ha detto: " Abbiamo tanti potenziali titolari. L'importante è che stiano tutti bene e siano tutti disponibili. Sappiamo che la sfida è difficile ma siamo preparati".

"Perchè non lo faccio giocare più dentro il campo? Non è quello che conta. Conta che i giocatori debbano essere bravi a trovare le soluzioni in base all'avversario. Dobbiamo esser bravi a leggere queste situazioni e oggi dobbiamo farlo sotto pressione. Poi dipende dalle posizioni dell'avversario e dalla capacità di muovere le palla". Queste le sue parole a Dazn.