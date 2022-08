News Milan, mercato: salta Onyedika? Sky: “Ecco chi può arrivare ora”

Mentre Pioli e i suoi ragazzi sono concentrati sulle questioni di campo e alla sfida contro l' Atalanta , la dirigenza del Milan continua a lavorare sul fronte mercato , per il quale stanno arrivando news importanti. Gli ultimi aggiornamenti, in particolare, sono arrivati dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio e da Sky Sport.

I rossoneri - come già vi avevamo anticipato nelle scorse ore - hanno fatto un nuovo tentativo per Raphael Onyedika, ma il Midtjylland avrebbe rispedito al mittente anche questa seconda offerta. Rimane ancora ampia la distanza tra i due club, con il Milan che adesso sarebbe veramente costretto ad individuare altri obiettivi di mercato alternativi ad Onyedika. Vi abbiamo raccontato ad esempio delle voci dalla Germania di un possibile interessamento per Ilaix Moriba del Lipsia. Ma Sky Sport e Di Marzio hanno fatto altri due nomi sui quali si potrebbe tuffare ora il Diavolo <<<