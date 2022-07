Pioli: “Le foto delle grandi vittorie appese a Milanello ci hanno stimolato”

"I tifosi sono stati fantastici, San Siro è stato determinante, ci ha dato forza e fiducia, sempre di più. Forse perché non eravamo i favoriti ma c’è sempre stato un coinvolgimento particolare. Competenza e coerenza sono le caratteristiche che considero più importanti. Il mio approccio al ruolo è cambiato negli anni, come è cambiato tutto intorno a noi: prima sarebbe stato strano pensare di entrare in uno spogliatoio e ascoltare musica. Oggi mi preoccupo se c’è silenzio: non so come riescano i miei giocatori a essere concentrati dopo aver ascoltato musica a palla, tra l’altro inascoltabile per i miei gusti, fino all’ultimo secondo...". Queste le parole in esclusiva durante l'evento di ieri sera "House of BMW", dove ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli. <<<Parlando di mercato, sul nostro sito potete trovare la diretta testuale del calciomercato in ottica Milan sempre aggiornata: ecco le ultime novità!>>>