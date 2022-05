Pioli: “Ibra vuole continuare a giocare, Leao per quello che so resta”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ieri a Che Tempo Che Fa ospite di Fabrizio Fazio. Sentite le sue parole

In esclusiva a Rai 3 durante il consueto programma Che Tempo Che Fa ha parlato il tecnico del Milan Stefano Pioli che in primis ha parlato di sua madre: “Tenace è un complimento… La mamma è sempre stata la più critica della famiglia, ma critiche costruttive. Tra i molti consigli che mi ha dato forse qualche volta ci ha anche preso…Ancelotti? Carlo è una leggenda, la sua qualità di entrare nella testa e nel cuore dei ragazzi è incredibile”.

“Credo che l’aspetto più gratificante della mia esperienza è che i tifosi mi hanno accolto per quello che sono. Io cerco di essere me stesso in tutto quello che faccio, ci metto passione ed entusiasmo. E il fatto che mi hanno riconosciuto queste qualità mi ha riempito di oroglio“.