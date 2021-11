Milan, Pioli e Romagnoli in coro: “Non è finita, rispettiamo le regole”

Pioli e Romagnoli invitano i tifosi a rispettare le regole per contrastare il Covid. Solo così facendo si può tornare a vivere liberamente.

Redazione Il Milanista

Da marzo 2020 la vita di tutti è cambiata. Ogni persona ha visto mutare la proprio esistenza e si è dovuta adattare a un nuovo modo di vivere. Mascherine e distanziamento sono diventate presenze costanti nella quotidianità di ognuno. L’obiettivo comune è superare questa pandemia e tornare a vivere in piena libertà e sicurezza. Nonostante i sacrifici, il traguardo è ancora lontano. Notizia delle ultime ore è l’arrivo di un nuovo tipo di variante, l’Omicron. Adesso più che mai è necessario rispettare le regole e non commettere passi falsi, per poterne uscire definitivamente.

L’emergenza, come è noto, non è ancora terminata. Per poter tornare a una vita regolare, è importante seguire tutte le regole necessarie. Lo ha ribadito anche il Milan con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale. Il primo a prendere la parola è mister Pioli, che ricorda quanto tutti noi abbiamo sofferto in questi mesi. L’allenatore invita tutti i tifosi a non abbassare la guardia e a rispettare le regole. Queste le sue parole: “Abbiamo ricordato chi ha sofferto a causa della pandemia. Abbiamo ringraziato chi si è battuto e si batte ancora per il Covid. Ma ora ricordiamoci che la partita non è ancora finita. Se vogliamo vincere davvero, rispettiamo le regole e indossiamo tutti la mascherina”.

Dopo il tecnico rossonero, ha preso la parola il capitano Romagnoli. Il difensore ricorda a tutti i tifosi che la partita non è ancora finita. C’è bisogno ancora di tempo per uscire definitivamente da questa situazione e tornare tutti insieme a vivere normalmente. Il sogno più grande è poter tornare allo stadio in sicurezza. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo lottato e sofferto tanto per tornare insieme a vivere le emozioni da stadio. Siamo rimasti tutti uniti contro un virus terribile. Non abbassiamo la difesa ragazzi, perché la partita ancora non è finita. Se vogliamo vincere davvero, rispettiamo le regole e indossiamo tutti la mascherina per favore”.