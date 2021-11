Milan, Romagnoli può restare. Ecco la richiesta del difensore

Alessio Romagnoli può continuare ad essere un giocatore dei rossoneri. Chiara è la richiesta del difensore.

Redazione Il Milanista

Manca poco più di un mese all’inizio del calciomercato e il Milan valuta le scelte da operare. La società vuole donare a mister Pioligli innesti necessari per poter viaggiare ad alti livelli. Il sogno è poter vincere lo scudetto. Dopo molti anni potrebbe diventare realtà. Attualmente i due soli club che sembrano poter gareggiare per il titolo sono Napoli e Milan. Entrambe le squadre sono al primo posto con 32 punti e –non c’è dubbio- si sfideranno fino alla fine. Oltre i nuovi giocatori da portare in rossonero, a Milanello si devono risolvere molte situazioni.

Il primo problema da affrontare è quello riguardante Alessio Romagnoli. Per molto tempo il destino del difensore è rimasto ignoto. Il centrale ha il contratto in scadenza nell’estate 2022 e il Milan non vuole perderlo a zero. Tuttavia sembra esserci stata una svolta nell’ultima settimana. C’è stato un primo incontro tra le due parti a Casa Milan e il difensore ha manifestato la volontà di rimanere in rossonero. L’attuale capitano si sente finalmente al centro del progetto di Pioli e non vorrebbe cambiare squadra. Per tale motivo sembrerebbe disposto a rinunciare a parte dello stipendio.

Attualmente Romagnoli percepisce ben 6 milioni di euro a stagione. È il secondo giocatore più pagato, dietro a Ibrahimovic. Cifra troppo alta per la società milanese, che vorrebbe ridurre l’ingaggio. Maldini e Massara sono disposti a mettere sul piatto 3 milioni a stagione. Sono vicini alla richiesta del difensore, che ha chiesto di percepirne 3,5 più 1 di bonus. Filtra ottimismo tra le due parti. Il Milan potrebbe accontentare il giocatore, perché trovare un sostituto non sarebbe così facile. La trattativa tra il club e l’agente del difensore è ufficialmente partita. Filtra un cauto ottimismo per la buona riuscita dell’accordo. Lo sperano tutti: difensore, società e tifosi. Per puntare ad alti traguardi c’è bisogno di giocatori importanti, come lo è Romagnoli.