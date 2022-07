“Pioli? Gli sarà sempre grato, è un grande”: il suo giocatore lo esalta così!

Il giocatore spagnolo del Milan Brahim Diaz ha parlato del proprio allenatore Stefano Pioli. Sentite le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di AS ha parlato il trequartista spagnolo del Milan Brahim Diaz il quale inizialmente si è soffermato sullo scorso campionato e ha detto: “E' stato molto bello. Sapevamo di avere una rosa molto talentuosa e che potevamo fare la storia. Alla fine, ce l’abbiamo fatta. Sul fatto che nessuno all'inizio ci considerasse favoriti? "Siamo un gruppo giovane, era normale che molti lo pensassero. Si è creata, senza dubbio, una chimica unica tra i giocatori, il club e i tifosi. Tutti alla fine abbiamo cominciato a crederci e alla fine il risultato ci ha sorpresi".

Su che Milan dobbiamo aspettarci in questa stagione

"Una squadra più consapevole della propria forza, che sogna il ventesimo Scudetto e che lotterà partita dopo partita per conquistarlo. Qui sto molto bene, sia in ambito personale sia in ambito professionale. Voglio dare il massimo per questo club e continuare a crescere. Mi è piaciuto avere responsabilità e pressione, sento di essere cresciuto. Sono un perfezionista e so che posso migliorare molto".

Sulla Champions League

"In Europa possiamo fare di più. Abbiamo una rosa che mescola gioventù ed esperienza, e un club che, come pochi, sa cosa sia la Champions League. Abbiamo vinto un titolo importante, siamo cresciuti e saremo in prima fascia. Dobbiamo crederci".

Ancora sullo Scudetto e su Stefano Pioli

"Per lo Scudetto quello che ha fatto la differenza è stata la rimonta nel derby di ritorno con l’Inter. Sono entrato quando eravamo in svantaggio 1-0 e ricordo con orgoglio che ho aiutato la squadra a ribaltare il risultato. Pioli? Mi ha sempre trasmesso fiducia. Sa cosa posso dargli e mi ha aiutato a crescere come calciatore. E' un ottimo allenatore e una persona molto buona: gliene sono grato". Queste le parole del giocatore del Milan Brahim Diaz ai microfoni di AS.