Pioli a MTV: “La nostra compattezza e il nostro impegno però ci hanno dato ragione. Ora testa alla Juve”

MILANO – Grazie alla vittoria sul Benevento, il Milan è rimasto primo in classifica. Al temine del match il tecnico dei rossoneri StefanoPioli è intervenuto ai microfoni di MilanTv. Ecco le sue parole:

SUL MOMENTO – “Sapevamo della difficoltà della partita, accentuata dall’inferiorità numerica per colpa nostra. Ancora una volta lo spirito dei ragazzi e la voglia di lavorare insieme ci ha dato ragione. La nostra compattezza e il nostro impegno però ci hanno dato ragione e abbiamo ottenuto una vittoria importante. Era una partita difficile ed era importante cominciare bene e lo abbiamo fatto. Ora cerchiamo di recuperare energie e di prepararci al meglio per la prossima gara”

SULLA CRESCITA DELLA SQAUDRA – “Si è vista nei comportamenti in campo. Tenere in campo due giocatori come Rebic e Leao ci dava la possibilità di chiudere la partita. Tutte le sfide vanno interpretate e vanno giocate al meglio e noi lo abbiamo fatto. C’era bisogno di lavorare così. E’ stata una partita di sofferenza e siamo stati bravi a soffrire”.

KJAER – “Kjaer era affaticato ad entrambi i flessori e quindi lo abbiamo sostituito. Credo che non abbia grandi problemi e spero che sia disponibile per la gara contro la Juventus“.

