MILANO – "Il Milan sta facendo più di quello che avrebbe dovuto. Sta andando oltre e lo ha confermato oggi con una vittoria pesantissima. Il Milan è lì a pieno merito e si potrebbe inserire nella corsa a due per lo scudetto tra Juventus e Inter". Così Sandro Piccinini ha parlato del Milan ai microfoni di Sky Sport.