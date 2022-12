Petrachi: “Avevo venduto Belotti al Milan per 55 Mln, ma sfumò per…”

Ospite negli studi di Sportitalia, l’ex ds di Torino e Roma , Gianluca Petrachi ha rilasciato diverse dichiarazioni in ambito di calciomercato, tra cui anche un indiscrezione su una trattativa sfumata sul gong tra il Milan ed un ex centravanti del Torino. Di seguito le sue parole:

BELOTTI – “Nell’estate del 2018 non fu fatta un’operazione clamorosa. Avevo venduto Belotti al Milan per 55 milioni più 3 di bonus e bloccato Zapata dalla Sampdoria per 18. Il ragazzo si comportò benissimo aspettandomi per un mese, ma il grande capo disse no”.