Il Milan ora pensa a un fenomeno del Barcellona: news col botto

Di news relative al calciomercato del Milan ne stiamo sentendo e leggendo sempre tante. E non è una sorpresa, visto che la sessione di mercato di gennaio si avvicina sempre di più e che in casa rossonera ci sono davvero molte questioni calde in ballo. Dai rinnovi (con quelli di Rafael Leao e di Bennacer in testa) alle possibili uscite, fino ad arrivare ai prossimi obiettivi del Milan per il mercato in entrata.