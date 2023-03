Petagna: “Milan-Napoli, a San Siro la storia dei rossoneri si farà sentire”

Andrea Petagna ha rilasciato un’intervista per l’edizione odierna de Il Corriere della Sera. L’attaccante attualmente in forza...

Redazione Il Milanista

Andrea Petagna ha rilasciato un’intervista per l’edizione odierna de Il Corriere della Sera. L’attaccante attualmente in forza al Monza ha parlato di diversi temi tra i quali: la sfida tra i club di cui è doppio ex Milan-Napoli e la mancata convocazione in Nazionale.

Sulla non convocazione in un’Italia a cui mancano gli attaccanti, Petagna ha risposto: “Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c’è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato tanti gol con la Spal e trovato il mio spazio a Napoli prima di arrivare a Monza. Non mi ha mai chiamato, nemmeno una volta, giusto per conoscersi e capire cosa posso dare”.

Petagna è stato interpellato anche sulla sfida in Champions League tra due ex squadre dove ha giocato: Milan-Napoli. Questa l’analisi dell’attaccante sul doppio incontro europeo: “In coppa c’è un altro tipo di pressione, si gioca su due partite. Saranno sfide tattiche. E poi a San Siro la storia del Milan si farà sentire. Del resto già in campionato il Napoli all’andata ha vinto ma ha fatto fatica”. Petagna ha poi aggiunto sulle possibili armi da sfruttare per i rossoneri: “Leao. Lui e Theo sono il valore aggiunto del Milan”.

Un retroscena relativo alla trattativa per il suo passaggio dal Napoli al Monza: “In una fase di stallo della trattativa ho mandato a Galliani una foto in cui ci abbracciavamo quando io 17enne ero al Milan”.