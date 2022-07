L’ex Pessina: “Sono emozionato, ci tenevo molto a ritornare a Monza”

L'ormai nuovo giocatore del Monza Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Sky Sport pronto per il ritorno a casa

Redazione Il Milanista

Matteo Pessina sta per essere ufficializzato al Monza. La sua avventura con l'Atalanta sembra giunta ai titoli di coda. Alla società orobica andranno 15 milioni di euro in caso di salvezza del Monza. Il club di proprietà di Silvio Berlusconi sta per prendere il giocatore Campione d'Europa in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi appunto della salvezza della squadra brianzola.

Le parole di Matteo Pessina prima del suo passaggio ufficiale al Monza

Nella giornata di ieri il centrocampista Matteo Pessina è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport e in esclusiva il mediano italiano ha detto: "Sono pronto, anche se non è ancora ufficiale, quindi aspettiamo. Ne riparliamo domani sera. Sono molto emozionato, è una cosa a cui tengo molto giocare nella città dove sono nato e cresciuto. Non vedo l'ora. Galliani mi vuole con la fascia da capitano? Sì, è vero. È un grande progetto e sarà una bella sfida. Mi hanno scritto in molti, ci vedremo presto allo stadio". Queste le parole nella giornata di ieri da parte del centrocampista Matteo Pessina il quale è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport in esclusiva.

Europeo Femminile – Le parole di Valentina Bergamaschi

Tra 4 giorni le Azzurre debutteranno nell'Europeo contro la Francia. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato la giocatrice dell'Italia Valentina Bergamaschi la quale ha detto: "Mi pongo sempre degli obiettivi raggiungibili e oltrepassabili in modo da non accontentarmi mai. Speriamo di essere protagoniste in questo Europeo e sposo una frase che ho sentito spesso in questo raduno anche dalla ct. Vogliamo lasciare una traccia. La Francia è una delle squadre favorite per la vittoria finale, ma vogliamo dire la nostra e ce la giocheremo a viso aperto con tutte le altre nazioni, anche quelle che sono più forti". Queste le parole di Valentina Bergamaschi a Sky Sport.