Ancora Perinetti: “L’altro giorno ho capito che non c’era più nulla da fare”

Dopo la morte di sua figlia Giorgio Perinetti ha detto: “Da bambina mi aspettava dopo le partite, con gli occhi imploranti. Io dicevo: ' torni a casa con la mamma oppure vieni col papà in pullman fino a Trigoria ?' Risposta scontata, veniva con noi e stava sulle ginocchia di Aldair e gli altri a giocare. Amava il suo lavoro, era felice”.

Ancora le sue parole

“Le avevo detto di una promessa fatta alla mamma per vederla guarire e lei mi diceva che ce l’avrebbe fatta. Invece l’altro giorno, quando mi ha detto che aveva 'parlato' con lei, ho capito che non c’era più nulla da fare. E da allora mi chiedo come sia possibile spegnersi così, senza nessun problema economico, professionale o sentimentale".