Se il Milan perde ancora, deciso chi arriva subito al posto di Pioli / News

La sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan. I rossoneri sono a centimetri dall'eliminazione dalla massima competizione europea e rischiano anche di non retrocedere in Europa League. E intanto il Milan ha perso pure un altro tassello in difesa con il pesante infortunio di Thiaw. Insomma, va tutto male. Ma potrebbe sempre andare peggio.