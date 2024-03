Milan, dalla Francia arriva un pericolo: Psg sul baby Camarda

Il Milan, ora che ha compiuto 16 anni , sta pensando al suo primo contratto da professionista , ma la firma è rinviata a luglio, per poterne sottoscrivere uno più lungo. Ma intanto i grandi club europei hanno messo gli occhi sul classe 2008 .

Come riferito dal portale francese Footmercato infatti, il Psg ha un forte interesse per Camarda. Il dirigente Luis Campos lo ha messo nel mirino e vorrebbe portarlo a Parigi. Ma non c'è solo il Paris: anche Arsenal, Manchester City, Tottenham e Borussia Dortmund sono interessati.