Pellegrini: “Il Milan verrà qui per passare il turno, ma anche la Roma”

Il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato in vista di Roma vs Milan di Europa League. Ecco le sue parole

In conferenza stampa ha parlato oggi pomeriggio Lorenzo Pellegrini che ha detto: “ Cosa si dice da Capitano alla squadra? Perché la mia assenza dai microfoni? Sono cose che decidiamo insieme alla società. C'è stato un momento particolare dove ho subito questi infortuni a inizio stagione e abbiamo convenuto di concentrarci sulla salute mia fisica e mentale. Può succedere che nonostante sia il capitano, un giocatore venga davanti ai microfoni. Sono stato sempre presente per la Roma ”.

Ancora le sue parole

“Penso che sia più difficile in determinati casi far capire alla squadra quanto siano difficili altre partite. Queste sono le partite che un giocatore inizia a giocare prima per poi arrivare allo stadio a giocarla davanti a 70.000 persone. Il Milan verrà qui per passare il turno, ma anche la Roma. Abbiamo fatto un'ottima partita a Milano e possiamo replicarla, anzi fare ancora meglio".