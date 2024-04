Mercato Milan – Società furiosa: “Addio vicinissimo anche per…” / News

Come sappiamo, le prossime saranno ore delicatissime e decisive per Stefano Pioli che - tra il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma e il derby - si giocherà il futuro sulla panchina del Milan. La sua posizione è tornata decisamente traballante, tanto che il divorzio è tornata ad essere l'ipotesi più concreta in casa rossonera in questo momento. Ma Pioli potrebbe non essere l'unico a salutare il Milan alla fine di questa stagione.