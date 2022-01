Pietro Pellegri al Torino: ma con un colpo di scena!

Il futuro di Pietro Pellegri sarà lontano da Milano. Il giovane attaccante classe 2001 lascerà il Milan a gennaio.

Redazione Il Milanista

Pietro Pellegri è un attaccante classe 2001 dalle grandi potenzialità. Conosciamo tutti il suo passato. Nel 2017 all'età di 16 anni esordì in Serie A con il Genoa segnando pure il suo primo gol tra i professionisti. Un record che rimane tutt'oggi ineguagliato. Poi la cessione in Francia al Monaco per una cifra attorno ai 21 milioni di euro.

La sua esperienza in terra francese non è stata esaltante

In Francia si pensava che Pietro Pellegri potesse esplodere. Così non è stato per diversi problemi, soprattutto fisici. Quindi il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto dal Monaco al Milan nella scorsa estate. Anche qui, però, il giovane centravanti italiano non è riuscito a dimostrare il suo valore e ora il suo futuro sarà lontano da Milano e dal Milan.

Il Torino come prossima tappa

Tutti sperano che Pietro Pellegri possa finalmente esplodere nella sua prossima esperienza che molto probabilmente sarà in quel di Torino agli ordini di Ivan Juric. Nonostante la sua giovane età Pietro Pellegri ha già vissuto molte esperienze. Pari età di Roberto Piccoli dell'Atalanta, loro sono le due speranze per il calcio italiano in vista del futuro. Vista la carenza nel reperire prime punte forti, tutti gli addetti ai lavori e tutti i tifosi sperano in una sua esplosione in ottica Nazionale.

Cambio di programma

Fino a qualche ora fa si pensava che il Milan riscattasse Pietro Pellegri per poi girare il cartellino al Torino in prestito secco. Così non sarà. Il cartellino di Pietro Pellegri farà idealmente ritorno in Francia per poi essere girato in prestito dalla formazione francese proprio alla formazione granata. I prossimi sei mesi saranno molto importanti per il suo futuro. Il Torino potrebbe poi riscattare Pellegri nel caso in cui le sue prestazioni fossero positive. Il Monaco ovviamente spera vista la cifra sborsata qualche anno fa per acquistarlo dal Genoa.