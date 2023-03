Pellegatti: “Napolli-Milan? Ecco le tre chiavi per vincere la partita”

Il noto giornalista esperto di casa Milan Carlo Pellegatti ha parlato dei rossoneri. Ecco le sue parole sul diavolo

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Radio Rossonera ha parlato il noto giornalista esperto di casa Milan Carlo Pellegatti che si è espresso in vista di Napoli-Milan e ha detto: “Il miglior modulo da mettere in campo per i rossoneri è l’atteggiamento, la concentrazione, la determinazione. Puoi giocare con tutti i moduli del mondo, ma i moduli aiutano a vincere se giochi con un certo atteggiamento. Un atteggiamento non consono all’avversario ti inficia qualsiasi lavoro della settimana a livello tattico. Io voglio vedere testa, determinazione e atteggiamento, il resto non mi interessa”.

Ancora le sue parole — “Negli ultimi mesi è mancata la mancanza di continuità proprio nell’atteggiamento col quale il Milan è sceso in campo. L’anno scorso sapevi sempre che Milan sarebbe andato in campo, oggi invece te ne trovi 3/4 versioni ed è un problema al quale Pioli non ha saputo ancora trovare una soluzione. Per Pioli e per tanti giocatori della squadra era la prima volta in carriera che si trovavano davanti ad una primavera piena di impegni tra un campionato di vertice e una Champions League importantissima, non è di facile gestione”.

Sulle seguenti sfide di Champions League — “Non c’è una regola, i commenti di solito si fanno a cose fatte. Dovessimo chiedere questa domanda a Pioli risponderebbe senza dubbio di affrontare intanto la prima delle tre, poi l’Empoli in Serie A. Il Napoli vince e si aiuta a vincere, il Milan non può non essere concentrato al mille per mille in campionato. Possiamo augurarci un Napoli che non andrà a 300 all’ora per non ripetere lo stesso errore della Juventus che sfondò il muro dei 100 punti in classifica. Più che il Napoli mi preoccupa il Milan: che Milan sarà?”.