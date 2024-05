Pellegatti: “Conte non è voluto dalla società, spero che Thiago Motta…”

Carlo Pellegatti ha commentato la situazione in casa Milan, alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione

Giulia Benedetti Redattore 11 maggio 2024 (modifica il 11 maggio 2024 | 10:46)

Non è un segreto che il Milanè alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Stefano Pioli sembra arrivato ai saluti dopo i suoi cinque anni in rossonero e ora sono molti i nomi che vengono accostati al Diavolo per il prossimo anno. Proprio sulla questione si è espresso Carlo Pellegatti, intervenuto nel suo canale YouTube insieme a Luca Serafini.

Sui nomi di Conte e Thiago Motta accostati al Milan — "Di Conte sappiamo tutti, tranne qualcuno che lo critica perché non ha vinto la Champions, che in una squadra rappresenta la scossa, la voglia di vincere e di rispondere allo scudetto dell'Inter. Però l'attuale proprietà non lo vuole, è un dato di fatto è risaputo. Quindi, togliamo un attimo l'attenzione su Conte e parliamo magari di Thiago Motta, che è sì vicino alla Juve ma io spero ancora in un varco dove possa inserire il Milan". In tutto questo, però, ora grandissima attenzione. Milan letteralmente scatenato! Poco fa è arrivato l'annuncio: "Oltre a Sesko, vogliono comprare anche..." <<<

