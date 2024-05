Calciomercato, Milan scatenato: “Oltre a Sesko vuole comprare anche…” | News

Non solo la ricerca del nuovo allenatore, in casa Milan si pensa ovviamente anche al calciomercato estivo. La priorità del club rossonero è quella di rinforzare pesantemente il reparto d'attacco con almeno un grandissimo centravanti che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud. La prima scelta è stata a lungo Zirkzee del Bologna, che ovviamente rimane ancora in cima alla lista di mercato del Milan. Ma negli ultimi tempi la candidatura di Benjamin Sesko ha scalato rapidamente le gerarchie. Tanto che - secondo la Gazzetta dello Sport - il classe 2003 sarebbe l'indiziato numero uno in questo momento. E c'è di più.