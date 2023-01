Pioli in conferenza: “Recuperati Rebic e Calabria, Vasquez non è pronto. Domani…”

Domani il Milan scenderà in campo per la ventesima giornata di campionato. Segui live la conferenza stampa di Pioli della vigilia

Redazione Il Milanista

Domani alle 12:30 il Milan sarà impegnato nella sfida contro il Sassuolo, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno. In attesa del match di San Siro, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“Abbiamo un’opportunità domani per ripartire. Per superare questo momento serve grande capacità di compattezza e voltare pagina. Pensare troppo a quello che potevamo fare non ci aiuterà per la partita di domani. Sappiamo che possiamo fare meglio ma domani giochiamo davanti ai nostri tifosi, che hanno dimostrato di sostenerci e essere uniti. Ora tocca a noi dimostrare di meritare il loro sostegno”.

“Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento o che non ci mettano il 100%. Ho sempre visto nei miei giocatori la voglia di superare questo momento, che si può fare solo lavorando”.

“Tutti i giocatori devono essere pronti per superare questo momento. È la prima volta che non vinciamo per 5 giornate consecutive. Abbiamo giocato tanto ma abbiamo ancora un allenamento oggi. Deciderò poi chi giocherà domani”.

“Credo che sia normale aumentare l’energia con l’aumentare delle prestazioni positive e che può calare con prestazioni negative. Ora c’è una sola cosa da fare: giocare bene. dipende da noi vincere e non dai nostri avversari”.

“Credo che i tifosi non abbiano bisogno di un mio messaggio, hanno bisogno di vedere le nostre qualità Cercheremo di soddisfare le loro attenzioni e il loro sostegno. Le parole servono poco, conta solo domani”.

“Le ultime tre partite sono state negative nel complesso. Sono tante le cose che possiamo fare meglio sia in fase difensiva che offensiva. In questo caso è il collettivo che deve fare bene, non il singolo”.

“Abbiamo le risorse necessarie per uscire da questo momento. Da tempo la società si è espressa sul mercato. Mancano molti giocatori per infortunio. Siamo apposto così”.

“All’interno del gruppo non è cambiato niente, perché c’è coesione. C’è un po’ più di silenzio e di sorriso in meno, ma così tutti sono più concentrato sul lavoro. È un gruppo molto consapevole e che sente molto il senso del dovere nei confronti del club e dei tifosi. Il Sassuolo può essere aggressivo o anche un po’ meno, è molto tecnica. Dobbiamo stare attento alle ripartenze dei loro giocatori, che sono molto abili”.

“Abbiamo lavorato sui gol, perché sulla fase difensiva dobbiamo essere più lucidi sulle decisioni collettive sia su quelle individuali”.

“E' chiaro che le cose che ho detto in questi giorni ai giocatori vanno verso la semplicità. Dobbiamo fare cose semplici, ma dobbiamo farle bene”.

“Credo di avere la sensibilità necessaria di conoscere i miei giocatori e sapere come stimolarli per fargli dare il meglio per la prossima partita. se i giocatori hanno sbagliato tanto nelle ultime gare, il primo responsabile sono io. In questi giorni ho cercato di essere più chiaro e diretto per spiegare bene tutto”.

“Ieri Rebic si è allenato in gruppo, perciò dovrebbe essere a disposizione per domani”.

“Calabria ha preso una brutta botta, ma si è allenato ieri e sta bene. Tomori non è a disposizione invece per questa partita”.

“E' vero che i nostri avversari stanno concretizzando molto con molti tiri in porta, ma anche noi stiamo concedendo delle occasioni un po’ troppo importanti. Perciò diventa anche difficile per il portiere mettere una pezza. È il collettivo a dover fare bene in fase difensiva. Vasquez sta lavorando, ma non lo vedo ancora pronto per poter giocare”.

“De Ketelaere sta meglio fisicamente rispetto alle prime partite della stagione. È più forte, questo è un dato molto importante. Se giocherà, verrà impegnato come trequartista offensivo. Può giocare anche nel 4-4-2. Io cerco di trovare l’equilibrio migliore dalle qualità dei singoli giocatori”.

“Dobbiamo pensare partite per partita: è il nostro obiettivo e dobbiamo continuare a pensare così. Da questi momenti si viene fuori anche con partite sporche e caratteriali, ma con risultati positivi. In questo momento dobbiamo essere una squadra concreta”.

“Fino a Lecce abbiamo segnato due gol a partita. nelle ultime abbiamo fatto meno. La costruzione è stata troppo lenta e quando dovevamo forzare delle situazioni non abbiamo fatto bene”.

“Bakayoko è a disposizione, si allena bene, poi farò io le mie scelte”.

“Il fulmine deve essere la consapevolezza del momento che stiamo vivendo e che lo dobbiamo affrontare nel modo migliore. Adesso siamo noi che dobbiamo credere in quello che stiamo facendo, dobbiamo fare di tuto per uscire dal momento delicato. Abbiamo imparato dalla lezione e dobbiamo cercare con tutte le forze di reagire. Dobbiamo metterci noi qualcosina in più”.

“I nostri tifosi sono fantastici. In questo momento abbiamo bisogno di prendere tutte le energie possibili perciò sarà importantissimo tornare a giocare a San siro”.

“Rade Krunic sta bene, ma non so se può avere un minutaggio lunghissimo. È un giocatore intelligentissimo, è un’arma in più che abbiamo”.

“Penso che in questo momento dobbiamo fare le cose molto semplici e lavorare bene con continuità in entrambe le fasi di gioco nei 90 minuti”.