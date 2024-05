Pedullà su Sarri: “Non ci sono stati fin qui sviluppi con il Milan”

Tra i tanti nomi papabili per la panchina del Milan è circolato, più perchè attualmente libero e non per un reale interesse o contatto...

Stefania Palminteri Redattore 14 maggio - 10:20

Tra i tanti nomi papabili per la panchina del Milan è circolato, più perchè attualmente libero e non per un reale interesse o contatto, anche quello di Maurizio Sarri che nel corso di quest'anno si è dimesso dalla Lazio. Sul futuro del tecnico toscano ha parlato sul suo profilo X il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Queste le parole di Alfredo Pedullà su Maurizio Sarri: "Sarri prende tempo con Siviglia e Torino, non ci sono stati fin qui sviluppi con il Milan, piace a Sartori in una lista di due o tre nomi per il dopo Motta a Bologna. E in ogni caso aspetta che il mosaico delle panchine di Serie A sia completato".

