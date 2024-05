Calciomercato Milan – Conte-Lukaku: voce folle! / Pedullà: “Vi dico che…”

Il clima in casa Milan sta diventando sempre più rovente, tra voci di mercato , notizie sul futuro della panchina rossonera , indiscrezioni a sorpresa e possibili colpi di scena. In queste ultime ore stanno effettivamente circolando parecchie news, sulle quali cerchiamo di fare chiarezza con la nostra consueta raffica di calciomercato .

Partiamo da una certezza: ora è ufficiale l'addio di Olivier Giroud al Milan. Le ultime partite in rossonero, poi il francese volerà in MLS. E' stato lo stesso Giroud ad aver annunciato la sua decisione a Milan TV. Una notizia che era già nell'aria da tempo. Detto questo, ci sono altre pesantissime novità che stanno circolando in ambiente rossonero e che meritano particolare attenzione. Da Conte a Conceicao, passando per Lukaku e non solo. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la raffica di flash news, da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra: partiamo <<<