Pedullà: “Per De Ketelaere al Milan è solo una questione di tempo”

Il noto esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato delle ultime evoluzioni sul mercato del Milan

Redazione Il Milanista

In esclusiva attraverso il proprio sito ufficiale ha parlato il noto esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà il quale in merito al mercato rossonero e in particolar modo su Charles De Ketelaere si è così espresso: "Charles De Ketelaere ha scelto il Milan da tempo, non ha giocato la finale di Supercoppa belga con il Brugge. Le motivazioni del suo allenatore sul mancato schieramento sono chiaramente di facciata perché stiamo parlando di uno dei migliori calciatori dell’organico, chiaramente c’entra il mercato”.

Ancora le parole di Alfredo Pedullà su De Ketelaere

“La scelta è fatta, ora si può andare a chiudere avvicinandosi ai 35 milioni chiesti al Milan. Un colpo di spessore che i rossoneri stanno preparando e che vogliono perfezionare al più presto. Siamo in pieno countdown, il via libera è vicino, tra CDK e i rossoneri è solo una questione di tempo. De Ketelaere ha già un accordo con il Milan per un quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione più bonus". Queste le parole in esclusiva attraverso il proprio sito ufficiale dove ha parlato il noto esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà che si è espresso in merito al mercato rossonero e in particolar modo su Charles De Ketelaere.

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha invece parlato dell'episodio accaduto a Bakayoko

Nella giornata di ieri il centrocampista del Milan Tiemoue Bakayoko è stato vittima di uno scambio di persona in centro a Milano che ha avuto come conseguenza un blitz della polizia quando era alla guida della propria auto. Blitz con tanto di pistole puntate. In merito a questo si è voluto esprimere proprio il sindaco di Milano che ha detto: "Ho visto il video ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie. Sentirò il questore”. Queste le parole di Beppe Sala.