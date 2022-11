Pavard: “Pronto a valutate nuovi progetti, l’Italia vive di calcio”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il difensore del Bayern Monaco e della Nazionale francese Benjamin Pavard il quale non si è nascosto e ha parlato del suo futuro. Dalle sue parole si intende una voglia neanche poi così velata di cambiare aria e di fare un'esperienza di vita diversa da quella che sta vivendo in Germania da ormai quasi dieci anni.

Le parole di Pavard

"Gioco ormai da sette anni in Germania. Ho ancora molti amici a Stoccarda. Con il Bayern Monaco ho vinto tutto. Gioco per vincere e sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale. Se Giroud mi sta provando a convincere a trasferirmi al Milan? Olivier mi dice sempre che l'Italia è un paese che vive al cento per cento di calcio. Mi ha raccontato la magia dei derby, la grande festa dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui anche perché è un grande amico. Vedremo". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il difensore del Bayern Monaco e della Nazionale francese Benjamin Pavard il quale non si è nascosto sul proprio futuro.