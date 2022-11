Mercato Milan: decisa la prima operazione di gennaio. E gira un nome folle | News

Il Milan ha chiuso l'anno solare con un'importante quanto sudata vittoria contro la Fiorentina . Ora spazio alla sosta per il Mondiale e spazio anche al mercato . Già perché i rossoneri approfitteranno della lunga sosta anche per preparare le proprie mosse per il calciomercato invernale, che ormai è alle porte.

La prima operazione di mercato che il Milan vorrebbe mettere a segno a gennaio sarebbe già molto chiara: la cessione di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, in uscita fin dalla scorsa estate, è palesemente fuori dal progetto tecnico di Pioli. "Liberarsi" di Bakayoko sarebbe importante per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi rossonero. Gli agenti del centrocampista di proprietà del Chelsea sarebbero già da tempo al lavoro per trovare una soluzione per gennaio. Occhio però anche al mercato in entrata, con un nome folle che sta circolando in queste ultime ore in orbita Milan proprio per la sessione invernale <<<