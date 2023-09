Paulo Sousa esalta Adli: “Per me è il nuovo Zinedine Zidane”

L'allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha parlato di Yacine Adli dopo la partita di ieri del Milan. Le sue parole...

In esclusiva a Dazn dopo la sconfitta della sua Salernitana contro l'Empoli per uno a zero, ha parlato il tecnico della SalernitanaPaulo Sousa al quale è stato chiesto cosa ne pensasse di un suo ex giocatore ovvero Yacine Adli.

Ecco le sue parole — “Noi ci vogliamo sempre molto bene, un ragazzo straordinario, super creativo. Un lavoratore esemplare, per me il nuovo Zinedine Zidane per le qualità tecniche. Ha bisogno di continuità”. Queste le parole in esclusiva a Dazn dopo la sconfitta della sua Salernitana contro l'Empoli per uno a zero, dove ha parlato il tecnico della Salernitana Paulo Sousa.

