Paulo Fonseca al Milan, sembra davvero tutto pronto!

Ci siamo. E' iniziato il countdown per vedere Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Nelle prossime settimane...

Il futuro professionale di Paulo Fonseca sembra sempre di più a tinte rossonere. Il tecnico portoghese si è separato dal Lille negli scorsi giorni e ora appare davvero tutto apparecchiato per l'ufficialità che arriverà nei prossimi giorni e che legherà il tecnico ex Roma al Milan .

Il tecnico ha già dettato il mercato

Paulo Fonseca avrebbe già anche dettato le proprie linee guida per quanto concerne il mercato. I dirigenti rossoneri sono al lavoro per costruire una rosa fatta e finita per il gioco del tecnico lusitano. Staremo a vedere se le pedine che arriveranno saranno del tutto funzionali al suo gioco.