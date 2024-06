Calciomercato Milan – Zirkzee? Bomba Di Marzio in diretta: “Contatti per…” | News

Pista Zirkzee caldissima per il Milan, che vuole inaugurare il proprio calciomercato con il grande colpo per l'attacco. Nelle ultime ore si è registrata un'accelerata importante del club rossonero per il centravanti del Bologna, seguito anche da altre squadre. Il Milan, dopo un lungo corteggiamento che vi abbiamo raccontato passo passo nel corso degli ultimi mesi, adesso sta provando ad arrivare a dama per Joshua Zirkzee. Il giocatore - come vi avevamo anticipato già la scorsa settimana - ha dato il suo ok al trasferimento a Milano e avrebbe raggiunto un accordo di massima con i rossoneri. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai 4,5 milioni a stagione. Tutto fatto, quindi? Ancora no. E, proprio a tal proposito, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato in diretta Sky alcune news decisamente pesanti <<<