Ex Milan, Pato torna in campo: “Ho pianto tanto, ma oggi sorrido”

L’ex attaccante del Milan, Alexandre Pato, è tornato a calcare il rettangolo verde di gioco dopo un anno di stop

Redazione Il Milanista

Alexandre Patoè tornato in campo con la maglia del San Paolo, dopo un anno di stop. L’allenatore Dorival Junior ha deciso di inserirlo al posto di David nell’ultima partita di campionato, dove ha giocato dieci minuti. Potrebbero sembrare pochi, ma non lo sono per chi come Pato ha sofferto per più di un anno a causa della lontananza dal rettangolo verde.

Tutto sembrava perduto quel 14 agosto del 2022, quando si è infortunato al ginocchio destro durante il primo tempo della partita tra Orlando City e New York Red Bulls. A settembre si è sottoposto all’intervento chirurgico, mentre a novembre c’è stata la scadenza del contratto e il conseguente addio al campionato americano. Tuttavia nonostante i 34 anni, Pato si sentiva ancora giovane e sicuro di poter dare ancora molto. Per tale motivo ha deciso di accettare subito l’offerta del club brasiliano, arrivata lo scorso 26 maggio.

L’ex attaccante del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset, dove ha parlato della felicità di ritornare in campo: “Dio è stato buono con me, mi ha dato questa possibilità. Mi sento come quando avevo diciotto anni, pronto a dare tutto”. Sul San Paolo completamente rivoluzionato: “Sono cambiati i fisioterapisti, sono cambiati i medici, è cambiata anche la cura dell’alimentazione dei giocatori. Adesso ci si sente davvero al centro di tutto. Dicevo a mia moglie che sarei tornato a casa soltanto dopo una sua telefonata, perché al campo di allenamento mi sentivo proprio bene, come se fossi in famiglia”.

Sul ritorno in campo: “Mamma mia come ero ansioso quando Dorival Junior mi ha detto di entrare. Tornare in campo dopo tutto quel tempo fuori è stato sensazionale. Devo ringraziare i miei compagni, il team dei fisioterapisti, tutti quelli che mi hanno dato una mano. Ho pianto tanto in questo periodo, ma oggi è arrivato il giorno di sorridere”.