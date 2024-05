Pastore: “Vi dico tutto quello che penso su Conte e sul suo vice”

Andiamo a sentire le parole del giornalista Giuseppe Pastore sul possibile Antonio Conte-Milan. Ecco che...

Lorenzo Focolari Redattore 16 maggio 2024 (modifica il 16 maggio 2024 | 18:30)

In esclusiva nel suo podcast di Spotify 'Rasoiate' ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore che ha detto: "Conte negli anni non ha fatto moltissimo per confutare i cliché che ci sono su lui, ma ecco Stellini dire che il Milan sarebbe ideale per lui”.

Ancora le sue parole su Conte — “Il tutto perché è una squadra con il potenziale per colmare da subito il gap con l'Inter e che Leao sarebbe perfetto per Conte perché riuscirebbe ad estrarre tutto il valore non ancora espresso dal portoghese”.

