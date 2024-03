Di nuovo Pastore: “Domenica abbiamo visto cose discordanti in Serie A…”

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del Milan e di un giocatore in particolare. Ecco le sue parole...

In esclusiva nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi' ha parlato il giornalista de Il FoglioGiuseppe Pastore che ha detto: "In realtà quasi mai i giocatori, soprattutto quelli giovani, hanno l'idea di offendere qualcuno. Anche sabato, durante Frosinone-Lazio, ho notato la psicosi dell'esultanza polemica da parte di giocatori che alla fine non hanno neanche tutto questo interesse a provocare chi, il pubblico di Verona e Frosinone?”.